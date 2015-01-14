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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 18:12 BJT

表格：欧元区11月工业生产较前月增长0.2%，较上年同期降0.4%

路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟统计局周三公布：
    
    * 欧元区11月工业生产较前月上升0.2%，较上年同期下滑0.4%
    * 欧元区10月工业生产修正值为较前月增长0.3%(前值为增长0.1%)，较上年同期增长0.8%(前值为增长0.7
%)
    以下为详细数据(变动百分比)：
    较前月

    欧元区18国      2014年6月   7月    8月     9月     10月    11月
    整体产出           -0.2     0.8    -1.2     0.5     0.3     0.2
    半成品              0.4     0.9    -1.0    -0.3     0.2     0.3
    能源               -1.1    -0.8     1.1     0.4    -0.8    -0.9
    资本财              0.2     1.8    -3.3     2.1     0.0    -0.2
    耐用消费品          1.8    -0.8    -0.6    -1.3     1.0     1.9
    非耐用消费品       -2.1     0.9     0.0    -0.4     1.5     0.5
    
    较上年同期

    欧元区18国     2014年6月    7月     8月     9月    10月    11月

    整体产出            0.2     1.7    -0.6     0.2     0.8    -0.4
    半成品              0.4     1.5     0.1    -0.5    -0.6    -0.6
    能源               -3.9    -4.3    -2.9    -2.9    -1.5    -4.8
    资本财              0.3     4.0    -2.2     1.5     1.4    -0.9
    耐用消费品         -2.0    -1.8    -2.0    -3.9     0.2     0.4
    非耐用消费品        2.5     2.6     2.9     1.8     3.4     3.2
   
    较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
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