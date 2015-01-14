版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月14日

路透伦敦1月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           194,000            +2,675
    锡            12,110               +25
    铅           215,825              持平
    锌           664,725            -2,975
    铝         4,140,575            -8,725
    镍           418,320            +1,884
    铝合金        26,520              持平
    NASAAC        79,700              -120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 种                                                                    
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐