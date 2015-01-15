更正-《全球主要央行动态》--1月15日

(更正：因英文原文有误，韩国央行对2015年经济增长率最新预估“3.5%”更正为“3.4%”)

以下所列为上周五下午至本周四上午(1月8日-1月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

波士顿联储总裁罗森格伦表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能不仅对首次加息时间保持耐心，而且对之后的一系列加息举动都会保持耐心，并补充称，并不认为未来收紧政策会明显放缓美国经济成长。

纽约联储进行的例行调查显示，交易商认为美联储6月16-17日会议上收紧政策的几率为26%。9月加息的几率为19%，12月加息的几率为12%，明年加息的几率则为14%。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，美联储应连续第七年维持近零利率不变，因为美国通胀率下滑，而且失业率仍然很高。柯薛拉柯塔还表示，在美联储升息前，美国核心通胀率需大幅升向2%，薪资要加快上升，而且市场通胀预期指标也要改善。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美国就业市场正在取得“很好、很好的进展”，不过他表示，在通胀率仍很低的情况下，美联储在明年以前都不应该加息。

美国12月非农就业报告显示就业增长强劲，但薪资增长缓慢和低通胀形势促使埃文斯、柯薛拉柯塔这两位美联储高级官员要求将升息推迟到明年，而洛克哈特则建议等到2015年中期或更晚再升息。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，在联储认为将开始升息之前，应停止关于需要“耐心”对待利率政策的谈论。拉克尔称，他还相信拉动力市场产能闲置情况接近消除，这支持他关于美联储应提早而非推后升息，以令通胀可控的看法。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周一表示，美国经济复苏的车轮正在滚滚向前，美联储或可在年中之前升息。洛克哈特在亚特兰大扶轮社发表讲话称，预计经济在2015年期间将延续相当强劲的成长势头，失业率会下降，通胀率最终会开始上升--这一系列条件将为美联储在年中之前升息奠定基础。他认为，即便通胀率仍未达到美联储制定的2%目标，只要物价上涨的步伐没有开始持续下滑，升息就会越来越接近。

美联储会议记录显示，在12月16-17日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。不过美联储其他九个辖区银行则要求维持当前的贴现率水平不变。会议记录显示，联储12家辖区银行总裁认为美国经济正在改善。

美联储发布的褐皮书指出，11月和12月能源价格急挫扶助许多美国人在消费上更宽松，但也令生计与石油产业息息相关的行业受到影响。总的来说，美联储月度褐皮书显示，11月和12月经济活动继续扩张;“多数地区报称经济‘小幅’或‘温和’成长”。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括了购买政府公债。“如果有必要进一步解决低通胀存在时间过久的风险，管委会一致承诺在职责内动用额外的非常规工具，”他表示，这可能“包括购买各类资产，其中之一可能是主权债。”

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。知情人士称，这种量化宽松(QE)选项，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

欧洲央行总裁德拉吉在接受德国时代周报采访时表示，为了实现低于但接近2%的中期通胀率目标，欧洲央行必须“维持利率在低位并实施有利于增长的扩张性货币政策。”

有报导援引欧洲央行管委会成员马库赫的讲话称，央行准备必要时启动量化宽松举措，但现在要说政策会包括哪些具体方面，还为时尚早。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，央行不应等太久才采取行动刺激成长及通胀，他并补充说，购买债券等措施仍在讨论当中。 欧洲央行执委科尔表示，欧央行非常深入地讨论了是否实施主权债购买计划，可能在1月22日会议上决定是否展开。

**英国**

英国央行维持指标利率在0.5%不变，因油价下滑令通胀率降至12年低点，且去年快速增长的势头呈现放缓迹象。英国央行还表示，量化宽松购买的资产中，2015年1月到期债券所收回的43.5亿英镑将进行再投资。该行量化宽松规模为3,750亿英镑。

英国广播公司(BBC)报导，英国央行总裁卡尼周二表示，该央行没有考虑采取更多货币激励政策，尽管通胀率远低于央行的目标。 卡尼表示,若有必要应对低通胀率，该央行将推迟升息，而不是启动新一轮公债购买计划。

**日本**

知情人士称，预计日本央行将把下一财年的核心通胀率预估下调至1.5%或者更低，这将使其继续面对扩大刺激计划的压力。

**韩国**

韩国央行连续第三个月维持利率在2%不变，符合预期.央行总裁李柱烈在记者会上称，日圆/韩元汇率是影响国内经济的一个重要因素.李柱烈将央行对今年韩国经济增长率的预估下调至3.4%，早前的预估为3.9%。对今年通胀率的预估也下调至1.9%，早前预估为2.5%。

**中国**

中国人民银行周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

**其他央行**

俄罗斯财政部长西卢安诺夫周三表示，该国央行将逐步在市场上卖出国家储备基金中的外汇。他表示“不会一下子花完5,000亿卢布(76亿美元)，”指的是该基金中被指定的今年用于支撑卢布的额度。稍早，西卢安诺夫表示财政部有意借助高利率和卢布走弱的机会，将部分储备基金转换成卢布。

国际文传电讯社周一引述央行数据报导称，俄罗斯央行2014年共计动用761.3亿美元和54.1亿欧元对汇市进行干预。 (完)

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