更新版 1-金属期市：伦铜暴跌8%创五年半新低，沪铜跌5%

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路透墨尔本1月14日 - 一波止损卖盘周三将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价也触及跌停板。

呼应近期油价挫跌走势，伦铜一度下跌逾8%，交易员减持部位以限制损失。跌势蔓延至其他金属，伦敦期锌、期铅及期镍下跌约3%，沪铝及沪铅触及合约低位。

“现在的经济成长境况要比六个月前差。鉴于欧洲、日本和中国也是这样，对基本金属来说，这是件大事情，”瑞银悉尼分行的分析师Daniel Morgan说。

“我们肯定没有处于全球金融危机中，如果是危机的话，全球交易会没办法获得融资。大宗商品的交易仍然在进行，只是价格下跌了...我认为价格下跌会带来机会性买盘。”

LME三个月期铜 跌至5,353.25美元，为2009年7月以来最低，0704GMT时，报每吨5,468美元，日内仍为下跌6.7%。

铜价1月迄今已下跌超过13%，为一年来最长的连跌时间。

交易员称，与供应大量过剩的原油不同，预期中2015年的少量铜供应过剩已有所减少。这样，买家或将在偏低价格水平接盘并支撑市场。

但他们说，迄今为止尚未出现这种迹象，一个关键的费波纳奇回档技术位被突破，和期权相关抛盘合力加快了跌势。

铜交易商一直在紧张关注位于6,000和5,500美元的看跌期权，他们担心它们会加快铜价跌势。

上海期交所3月期铜合约 挫跌5%，触及跌停，报每吨41,190元。沪锌 4.3%，至15,630元，沪铅 及沪铝跌至合约新低，沪铅下跌近4%。(完)

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