主要国家经济指标预测--1月15日****

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正10 正13 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 增加0.38 增加4.27 全职就业人口(万人) -- 增加0.18 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.3% 6.3% -- 韩国央行利率决议 1月 2.0% 2.0% 0900 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +1.5% +0.1% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 11月 顺差196 顺差240 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 5.00 -3.58 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.1 29.4 一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.050 一周续请失业金人数(万人) 240 245.2 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.4% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.9% +1.8% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 19.9 24.5 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +3.3% (较上年同期) -- +6.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超197 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超407 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月14日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 +8.7% -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 +2.0 -- 0745 法国HICP(较前月) 12月终值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.1% 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 持平 持平 (较上年同期) 持平 持平 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.2% 持平 (较上年同期) -0.4% -0.8% 1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.5% -2.9% 出口价格(较前月) -1.2% -1.0% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 -0.9% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -1.0% 持平 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 12月 +0.3% -- 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -0.4% -0.3% (较上年同期) +1.9% +2.1% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 +1.3% +5.0% (较上年同期) -14.6% -5.8% (完)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)