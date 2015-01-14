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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--1月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段       预估值      前值
    
    1月15日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             12月           正10        正13
    0030  澳洲就业人口(万人)                           12月       增加0.38    增加4.27
              全职就业人口(万人)                                        --    增加0.18
              就业参与率                                             64.7%       64.7%
              失业率                                                  6.3%        6.3%
     --   韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　 　     1月           2.0%        2.0%
    0900  德国全年国内生产总值(GDP)                  12个月          +1.5%       +0.1%
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)         11月        顺差196     顺差240
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                1月           5.00       -3.58
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 一周           29.1        29.4
              一周初请失业金人数四周均值(万人)                        --        29.050
              一周续请失业金人数(万人)                                240        245.2
    1330  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)      12月          -0.4%       -0.2%
                                        (较上年同期)                 +1.0%       +1.4%
              核心最终需求PPI(较前月)                                +0.1%        持平
                            (较上年同期)                             +1.9%       +1.8%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                1月           19.9        24.5
    2100  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               12月            --        +3.3%
                            (较上年同期)                               --        +6.0%    
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                     一周            --      买超197
          外国投资日本股票(亿日圆)                                     --      卖超407

                        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月14日(三)
    
    0300  韩国L货供额(较上年同期)                      11月         +8.7%        --       
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                       11月         +2.0         --       
    0745  法国HICP(较前月)                          12月终值        +0.1%       持平      
                  (较上年同期)                                      +0.1%       持平      
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月终值        持平        持平
                                   (较上年同期)                     持平        持平
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    持平        持平
                                        (上年同期)                  -0.1%       -0.1%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       11月         +0.2%        持平      
                     (较上年同期)                                   -0.4%       -0.8%     
    1330  美国进口价格(较前月)                         12月         -2.5%       -2.9%    
              出口价格(较前月)                                      -1.2%       -1.0%
    1330  美国零售销售(较前月)                         12月         -0.9%       -0.1%    
              扣除汽车的零售销售(较前月)                            -1.0%       持平    
    1500  美国企业库存(较前月)                         11月         +0.2%       +0.2%     
    2145  新西兰食品价格指数                           12月         +0.3%         --       
    2350  日本国内企业物价指数(较前月)                 12月         -0.4%       -0.3%     
                             (较上年同期)                           +1.9%       +2.1%     
    2350  日本机械订单(较前月)                         11月         +1.3%       +5.0%     
                     (较上年同期)                                  -14.6%       -5.8%     
    (完)
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