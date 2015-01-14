中国货币市场：35家银行公布今年同业存单发行额度，累计17,085亿元

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透上海1月14日 - 中国南京银行、华商银行和宁夏银行公布2015年同业存单发行计划。至此，已有35家银行公布今年同业存单额度，累计17,085亿元人民币。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
招商银行 2,000
金华银行 40
浙江富阳农合行 10
浦发银行 2,000
鄞州银行 50
上饶银行 60
台州银行 80
宁波余姚农合行 20
江苏江南农商行 200
中国银行 500
顺德农商行 250
长沙银行 70
光大银行 1,500
宁波慈溪农商行 30
江苏海安农商行 20
富邦华一银行 50
平安银行 1,000
上海农商行 300
浙江桐庐农合行 5
浙江萧山农商行 30
南京银行 800
华商银行 100
宁夏银行 100
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合计 17,085
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/吴芳)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需