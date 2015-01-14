《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续跌，短期乐观情绪仍在

* 现券收益率及IRS继续震荡下行

* 资金面持续宽松，短融等信用产品受欢迎

* 短期内乐观情绪仍在，但收益率跌幅料有限

路透上海1月14日 - 中国银行间市场周三现券收益率和利率互换(IRS)先跌后回升，总体仍在上日基础上继续震荡下行，其中利率债长端势头胜于短端；国债期货主力合约今日也续涨，惟幅度较上日明显收窄。

交易员称，持续宽松的流动性是支撑近日现券暖意的主要因素之一，因此资质好的短融等信用产品十分受欢迎。后市预期方面，短期内看多情绪有望维持。

新债发行市场上，财政部上午招标的一年期国债结果偏低，中标利率为3.14%，此前预测均值为3.23%。3.55倍的投标倍数也显示该期债需求较为旺盛。

上海一银行交易员表示，现券收益率和IRS继续下行，“国债(收益率)下的不多，2-3bp(基点)吧，金融债长端下了6-7bp。”

他并透露，流动性佳的10年国开债140222券收益率在上日跌破4%整数位后，目前最新成交在3.94%附近。

对于后市，华南一银行交易员认为谨慎乐观，看好资质较好的短融。

“现在看来，资金利率中枢卡着，政策难以预期，不支持(收益率)大幅向下。主要是年初配置需求在，经济也还比较差，属于没有太大行情的市场。”该交易员指出。

国债期货主力合约TF1503 收报97.178元人民币，涨0.13元或0.13%，上日该合约涨幅为0.41%。

**资金宽松回购利率变动有限**

银行间市场周三整体资金面依旧宽松，主要回购利率变动有限；虽然新股IPO已步入高峰期，但对流动性始终未现明显冲击，跨IPO申购周期的七天资金需求甚至已有所减弱。

交易员表示，明后天的新股申购家数将逐步减少，预计本轮IPO对资金面的影响难再掀起波澜，下周起流动性的主要影响因素将转为缴税。

“今天蛮松的，最近大行都有钱，早上连七天都还有减点出的，目前看这次IPO真的影响不大，”华东一银行交易员称。

她谈到，此次IPO未现明显冲击波，一方面是元旦过后资金供给确实泛滥，此外不少机构吸取此前两个月的教训，提前储备了一些较长期的资金，也有助于减缓IPO申购期间的压力。

本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。

而北京一银行交易员谈到，最近有关MLF续做的传言如果属实，对于缓和短期资金所受影响也有所帮助。

央行在去年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%，其中10月的操作在最近到期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,593.57亿元，几乎与上日的10,591.74亿元持平；其中，隔夜品种成交9,044.57亿元，上日为7,952.93亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6026 2.6216 -1.90 9,044.57

七天 3.8179 3.8129 +0.50 1,279.12

14天 4.7279 4.7797 -5.18 154.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 1.1800 +194.00 3,077.65

七天 4.0000 3.9900 +1.00 400.34

14天 4.0000 3.6300 +37.00 15.84

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7100 2.7300 -2.00 --

七天 3.9000 3.8400 +6.00 --

14天 4.8000 4.7400 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6360 2.6670 -3.10 --

七天 3.8370 3.7300 +10.70 --

三个月 4.8980 4.9055 -0.75 --