《中国债市每日综述》现券收益率及IRS续跌，短期乐观情绪仍在

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
* 现券收益率及IRS继续震荡下行
* 资金面持续宽松，短融等信用产品受欢迎
* 短期内乐观情绪仍在，但收益率跌幅料有限
路透上海1月14日 - 中国银行间市场周三现券收益率和利率互换(IRS)先跌后回升，总体仍在上日基础上继续震荡下行，其中利率债长端势头胜于短端；国债期货主力合约今日也续涨，惟幅度较上日明显收窄。
交易员称，持续宽松的流动性是支撑近日现券暖意的主要因素之一，因此资质好的短融等信用产品十分受欢迎。后市预期方面，短期内看多情绪有望维持。
新债发行市场上，财政部上午招标的一年期国债结果偏低，中标利率为3.14%，此前预测均值为3.23%。3.55倍的投标倍数也显示该期债需求较为旺盛。
上海一银行交易员表示，现券收益率和IRS继续下行，“国债(收益率)下的不多，2-3bp(基点)吧，金融债长端下了6-7bp。”
他并透露，流动性佳的10年国开债140222券收益率在上日跌破4%整数位后，目前最新成交在3.94%附近。
对于后市，华南一银行交易员认为谨慎乐观，看好资质较好的短融。
“现在看来，资金利率中枢卡着，政策难以预期，不支持(收益率)大幅向下。主要是年初配置需求在，经济也还比较差，属于没有太大行情的市场。”该交易员指出。
国债期货主力合约TF1503 收报97.178元人民币，涨0.13元或0.13%，上日该合约涨幅为0.41%。
**资金宽松回购利率变动有限**
银行间市场周三整体资金面依旧宽松，主要回购利率变动有限；虽然新股IPO已步入高峰期，但对流动性始终未现明显冲击，跨IPO申购周期的七天资金需求甚至已有所减弱。
交易员表示，明后天的新股申购家数将逐步减少，预计本轮IPO对资金面的影响难再掀起波澜，下周起流动性的主要影响因素将转为缴税。
“今天蛮松的，最近大行都有钱，早上连七天都还有减点出的，目前看这次IPO真的影响不大，”华东一银行交易员称。
她谈到，此次IPO未现明显冲击波，一方面是元旦过后资金供给确实泛滥，此外不少机构吸取此前两个月的教训，提前储备了一些较长期的资金，也有助于减缓IPO申购期间的压力。
本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。
而北京一银行交易员谈到，最近有关MLF续做的传言如果属实，对于缓和短期资金所受影响也有所帮助。
央行在去年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%，其中10月的操作在最近到期。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,593.57亿元，几乎与上日的10,591.74亿元持平；其中，隔夜品种成交9,044.57亿元，上日为7,952.93亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6026 2.6216 -1.90 9,044.57
七天 3.8179 3.8129 +0.50 1,279.12
14天 4.7279 4.7797 -5.18 154.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1200 1.1800 +194.00 3,077.65
七天 4.0000 3.9900 +1.00 400.34
14天 4.0000 3.6300 +37.00 15.84
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7100 2.7300 -2.00 --
七天 3.9000 3.8400 +6.00 --
14天 4.8000 4.7400 +6.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.6360 2.6670 -3.10 --
七天 3.8370 3.7300 +10.70 --
三个月 4.8980 4.9055 -0.75 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需