《路透晚报》--1月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《财经洞察》成品油消费税“加税没商量”凸显中国税收法定迫切性

国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。

--中国反腐：今年保持高压态势不放松，着力完善国有企业监管制度--习近平

中国国家主席习近平称，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变，且有破有立，反腐倡廉建章立制要抓好制度建设，包括着力完善国有企业监管制度等。

--中国政策：机关事业单位养老保险制度改革，社会统筹与个人账户相结合

中国被诟病多年的养老金双轨制终于有实质突破。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，中国国务院周三发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

--香港施政报告：政府拟推措施优化人口政策，暂停投资移民计划

面对香港劳动人口预期在2018年左右开始下降，香港特区行政长官梁振英在周三发表的2015年施政报告中公布多项策略，除了释放及培育本地劳动力外，更积极招揽外来的人才和专才，并叫停推行逾11年的＂资本投资者入境计划＂（投资移民）以优化政策。

【金融】

--中港个股：美元升值促跨境人民币现金管理需求但仍面临挑战--工行

全球资产最大的银行--中国工商银行称，处于震荡升值的美元走势令全球市场流动性趋紧，从而让企业更有动力开展全球现金管理，亦推动跨境人民币现金管理的需求大量涌现，但中资银行跨境人民币业务发展仍面临业务门槛高、同业竞争激烈等挑战。

--两岸金融：台湾立院财委会通过OIU条例，惟陆客买保单业务暂交付党团协商

台湾立法院财委会周三审查完成国际金融业务条例修正案，其中OIU(国际保险业务分公司)条例虽予以通过，但决议陆客来台买保单业务暂先交付党团协商。

--中国金融：外资银行在华发展感到乐观，关键在于债市准入--安永

国际会计谘询公司安永周二称，随着中国经济的发展，外资银行对于其未来的进一步表现继续持乐观态度，关键在于能否更加充分地参与债券市场。最大的监管挑战是债券市场准入，其次是众多的规章制度以及资本与流动性限制。

--中国金融：美国老虎基金投资P2P平台点融网，为首次投资中国互联网金融

中国P2P（点对点）网贷公司点融网周三宣布，其获得美国知名对冲基金老虎基金的投资。这是老虎基金第一次投资中国互联网金融领域，也是老虎基金目前投资的唯一一个中国互联网金融项目。

【固定收益】

--新债招标：中国一年期国债结果偏低，因资金宽松且外资热情高

中国财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率低于此前预测。交易人士指出，MLF(中期借贷便利)续作传言等虽尚未证实，但新股密集发行期资金面基本无忧，提振现券一级市场短期品种投标情绪，外资行等机构积极参与，致投标倍数创2014年以来国债投标倍数第三高。

--中国债市动态：现券暖势不改IRS先下后上，资金好于预期市况持稳

中国银行间债市周三早盘现券和利率互换(IRS)先下后上，国债期货亦同步反应。交易员表示，新股申购高峰期流动性表现好于预期，现券延续上日暖势，IRS表现更较为明显，盘中一度下行逾10BP(基点)，随后则小幅反弹，市况有所持稳。

--中国货币市场：资金宽松依旧主要回购利率变动有限，IPO影响难掀波澜

中国银行间市场周三整体资金面依旧宽松，主要回购利率 CN1DRP=CFXS 变动有限；虽然新股IPO已步入高峰期，但对流动性始终未现明显冲击，跨IPO申购周期的七天资金需求甚至已有所减弱。

--中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限七年

中国财政部周三公告称，将于下周三(21日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限七年，为今年第二期记账式附息国债。

--《焦点》佳兆业违约，或促使海外投资者对中国企业发债三思而行

中国房地产商佳兆业违约阴霾罩顶，而两个月前这家公司的财务情况似乎还很不错，投资人不得不重新思考在买进中国公司海外债券时，如何衡量政治风险。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创近一个月新高，油盘购汇不敌大行结汇力道

人民币兑美元即期周三收创近一个月新高，与中间价回 落结束连三日涨势步调相背。交易员称，国际油价跌至低位令油盘购汇持续出手，但 大行结汇力道更强，推动人民币缓步走升。

--人民币衍生品：美元兑人民币掉期曲线平坦化，IPO对资金面冲击有限

新股集中申购影响，中国美元/人民币掉期 市场周三超短端品种美元升水较上周五上扬；而中长端美元升水回落，因在前期高位遭遇多头获利平仓，且境外美元/离岸人民币 中长端掉期升水普遍回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低，资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘

中国股市沪综指周三收低。分析师指出，受外围市场有色金属下跌及油价持续动荡影响，今日资源类股出现整体下跌拖累大盘，冲抵银行地产板块的反弹。目前各板块估值水平合理到位，短线涨跌空间均有限，市场热点有望轮动。

--《羊年展望》中国改革红利及货币宽松将推动香港股市更上一层楼

香港股市经历了2014年整年的跌宕后，2015年的重点已不在于指数上升多少，而是能否选中具增长潜力的股份，以紧贴中国经济变革的浪潮。

--《独家新闻》中铁建再次投标墨西哥高铁项目，中标胜算很大--消息人士

据知情消息人士透露，尽管前次中标因墨国政治丑闻被取消，中国铁建股份有限公司(CRCC)这次仍可能赢得为墨西哥修建高铁系统的合同，价值约为37.5亿美元。

--中港个股：中国南车及北车称买卖股票涉事员工对重组事宜不知情

近期市场质疑中国南车和中国北车高管在重组停牌前互相买入对方公司股票，两公司周三均对内幕交易之说予以否认，表示买卖股票的员工当时对重组事宜都不知情，而知情者未买入股票或在获得相关重组信息后没再买入。

--中国证券：中金称今年境内外市场投行业务机会多，海外团队将扩容

在中国顶级投行中金公司眼中，今年无疑又是一个投行业务大年。中国加快股权融资步伐及注册制发行的渐行渐近，以及更多中资股继续在香港和美国上市融资，包括中金公司在内的中资投行将面临良好的发展机遇。

--香港新股：中国铁路通信信号赴港IPO拟集资高达20亿美元--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周三引述知情人士报导称，中国最大轨道交通控制系统供应商中国铁路通信信号计划在香港首次公开上市(IPO)，集资高达20亿美元。

--金属期市：伦铜暴跌8%创五年半新低，沪铜跌5%

一波止损卖盘周三将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价也触及跌停板。

--中国能源：去年石油产量增长0.7%至2.1亿吨，天然气产量增逾一成

中国国土资源部称，据初步统计2014年中国石油产量2.1亿吨，同比增长0.7%，连续五年保持在2亿吨以上，同年天然气产量1,329亿立方米，同比增长10.7%。

--中国金属：铝价重挫，炼铝行业年中前恐关闭逾50万吨产能--消息

产业消息人士指出，由于需求走软且供应充沛，国内价格跌破生产成本，中国炼铝业者未来几个月关停的产能可能超过50万吨。

--中国农业：农产品目标价格试点今年不扩大，政策会更有弹性

中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊透露，中国农产品目标价格的政策还是继续搞好大豆、棉花的试点，今年没有扩大目标价格制度试点的计划，但政策会更有弹性，以防止农产品价格大起大落。

--中国钢铁：行业处调整转型升级最佳期，钢产量进入峰值平台期--钢协

中国钢铁工业协会新一任会长张广宁表示，中国钢产量已经进入到峰值平台期，或者说到了拐点，钢铁行业目前虽然正处在最困难的时期，但也正是调整转型升级的最佳期。

--《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头低成本供应策略初显成效

中国12月铁矿石进口创天量纪录，为进口劲增的一年划下句点，同时也证明，大型矿商的策略至少部分奏效。

--中股业绩：宝钢股份去年净利58亿元几未增长，受累销价下降及设备年修