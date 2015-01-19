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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 17:07 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2014年总保费收入年增5.7%

路透台北1月19日 - 台湾寿险公会周一表示，2014年寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期成长5.7%，
其中初年度保费收入(FYP)年增2.0%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年寿险业总保费收入达2兆6,175.23亿台币；其中初年度保费收入
达1兆461.22亿元，至于续年度保费收入则约为1兆5,714.01亿元，较上年度增加8.3%。
    
    寿险业2014年保费收入(不含负债)统计表:  (单位:亿台币)
       项目           2014年全年        年成长率(%)
 初年度保费            10,461.22               +2.0
 续年度保费            15,714.01               +8.3
       合计            26,175.23               +5.7
 参看相关细节，可点选台湾寿险公会网站,网址为(www.lia-roc.org.tw/index.html)(完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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