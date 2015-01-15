台湾个股：台积电估第一季营收持平上季，今年资本支出115-120亿美元

路透台北1月15日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第一季合并营收2,210-2,240亿台币，大致持平于去年第四季的2,225.2亿。

该公司并预估，第一季毛利率将在48.5-50.5%，上季为49.7%；第一季营利率约为38.5-40.5%，上季为39.6%。