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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 14:18 BJT

台湾个股：台积电估第一季营收持平上季，今年资本支出115-120亿美元

路透台北1月15日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第一季合并营收2,210-2,240亿台币，大致持平于去年第四季的2,225.2亿。

该公司并预估，第一季毛利率将在48.5-50.5%，上季为49.7%；第一季营利率约为38.5-40.5%，上季为39.6%。

台积电也称，今年资本支出为115-120亿美元。

台积电稍早公布，去年第四季净利为799.9亿台币，较上年同期的448亿大幅成长78.5%，较上季的763亿则成长4.8%。

台积电今日收高1.15%，报131.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.16%。(完)

参考相关细节，可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻，请点选 (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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