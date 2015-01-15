台湾个股：台积电估第一季营收持平上季，今年资本支出115-120亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受堪萨斯州作物巡察结果拖累
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。
路透台北1月15日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第一季合并营收2,210-2,240亿台币，大致持平于去年第四季的2,225.2亿。
该公司并预估，第一季毛利率将在48.5-50.5%，上季为49.7%；第一季营利率约为38.5-40.5%，上季为39.6%。
台积电也称，今年资本支出为115-120亿美元。
台积电稍早公布，去年第四季净利为799.9亿台币，较上年同期的448亿大幅成长78.5%，较上季的763亿则成长4.8%。
台积电今日收高1.15%，报131.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.16%。(完)
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参看台积电相关新闻，请点选 (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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