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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:36 BJT

香港数据：12月底止外汇基金境外资产减少至27,927亿港元--金管局

路透香港1月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，截至去年12月底止，外汇基金境外资产为27,927亿港元，按月减少171亿港元。

货币基础为13,454亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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