《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月14日

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业集团 200 30 9 1/15簿记建档 平安银行 AAA（联合资信） 1/16 1/19
AA+（中债资信） ======================================================================================= *鞍山钢铁集团 60 20 9 1/15簿记建档 建设银行 AAA（中诚信） 1/16 1/19
浦发银行 AA+（中债资信） ======================================================================================= *福建交通 60 1.5 9 1/15簿记建档 兴业银行 AA+（中诚信） 1/16 1/19 通运输集团 国开行 AA-（中债资信） ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大同煤矿集团 50 25 12 1/19簿记建档 招商银行 AAA 1/21 1/22 ======================================================================================= *武汉国资经营 18 5 12 1/19簿记建档 中信银行 AA+ 1/21 1/22 ======================================================================================= *西南水泥 30 8 12 1/19簿记建档 建设银行 AA+ 1/20 1/21
兴业银行 ======================================================================================= *江苏大丰 8 4 12 1/19簿记建档 中国银行 AA 1/20 1/21 海港控股集团 ======================================================================================= *大同煤矿集团 20 10 12 1/19簿记建档 民生银行 AAA 1/21 1/22 ======================================================================================= *深圳茂业商厦 16 8 12 1/19簿记建档 中国银行 AA 1/21 1/22 ======================================================================================= *中国证金公司 72 22 91天 1/19招标 银河证券 AAA 1/20 1/21
(最高发行余额) ======================================================================================= *三菱商事(中国) 5 3 12 1/21簿记建档 中国银行 AA 1/23 1/26 ======================================================================================= *卫星石化 10 3 12 1/21簿记建档 招商银行 AA- 1/22 1/23
建设银行 ======================================================================================= *中国盐业 35 10 12 1/21簿记建档 浦发银行 AA+ 1/23 1/26 总公司 交通银行 ======================================================================================= *宁夏晟晏 3.8 3.8 12 1/21簿记建档 招商银行 AA- 1/23 1/26 实业集团 ======================================================================================= 兴发集团 10 3 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA 1/16 1/19
======================================================================================= 云南公路开发 20 10 12 1/15簿记建档 招商银行 AA+ 1/16 1/19 投资公司 ======================================================================================= 日照凌云海 7 3.5 12 1/15簿记建档 北京银行 AA- 1/16 1/19 糖业集团 ======================================================================================= 河北路桥集团 3 1.5 12 1/15簿记建档 华夏银行 A+ 1/19 1/20 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 1/15招标 中国银行 AAA 1/16 1/19
(最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 中国建筑第五 16.5 8 12 1/16簿记建档 建设银行 AA+ 1/19 1/20 工程局 ======================================================================================= 无锡产业 24 8 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA+ 1/19 1/20 发展集团 ======================================================================================= 首航节能 6 3 12 1/19簿记建档 招商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= 科达节能 8 1 12 1/19簿记建档 农业银行 AA 1/20 1/21
======================================================================================= 安徽九华山 7 2 12 1/20簿记建档 兴业银行 AA- 1/21 1/22 旅游集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 中国铝业 45 30 3 1/20簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23
交通银行 ======================================================================================= 中国黄金集团 48 30 5 1/20簿记建档 建设银行 AAA 1/21 1/22
北京银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *北京农业 2.4 2.4 3 1/21-1/22簿记 北京银行 AA+ 1/23 1/26 中小企业集合票据 (北京首创融资担保和北京市农业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需