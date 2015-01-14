《路透晚报》--1月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：收跌1.7%，油价继续下滑打压风险偏好
日本股市日经指数周三下跌1.7%，投资者因担心油价下跌而退缩，原油相关类股领跌。日经指数下跌291.75点，收报16,795.96，创下12月17日以来的最低收盘位。东证股价指数下跌1.2%，收报1,357.98点。
--中国股市：沪综指收低，资源类股受外围市场动荡冲击领跌大盘
中国股市沪综指收低。分析师指出，受外围市场有色金属下跌及油价持续动荡影响，今日资源类股出现整体下跌拖累大盘，冲抵银行地产板块的反弹。目前各板块估值水平合理到位，短线涨跌空间均有限，市场热点有望轮动。
沪综指收报3,222.44点，跌12.86点或0.40%；上证A股今日成交2,670亿元人民币，上交易日为2,734亿元。
--香港股市：终止五连涨收低，港府将暂停投资移民计划
香港股市受大宗商品价格跌势打压走低，与大多数地区股市走势一致，此前香港特区行政长官梁振英在施政报告中叫停＂资本投资者入境计划＂(投资移民)以优化政策。恒生指数跌0.4%，报24,112.60；恒生国企指数跌0.5%，报12,008.37点。
--汇市：日圆受避险操作推升，欧元兑美元小幅弹离九年低点
日圆在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。美债收益率大跌推动美元兑日圆下跌1%，一度低见116.75日圆。0825GMT，欧元/美元上涨0.25%报1.1802，美元/日圆跌0.94%报116.81，欧元/日圆跌0.69%报137.86。
--国际油市：油价扩大跌势，同其他大宗商品一起下挫
油价跌逾1%，与其他大宗商品一同扩大跌势。前一交易日油价曾触及近六年最低位。世界银行下调了全球经济成长率，在油市受创之际，令人担心黯淡的经济前景，大宗商品承压。0828GMT，布兰特原油2月期约下跌0.9美元，至每桶45.69美元，美国原油2月期货下跌0.75美元，至45.14美元。
--全球金市：黄金在12周高位下方持稳，因美元下跌
金价在12周高位下方持稳，因美元疲软支撑对黄金的避险买盘，稍早受原油和铜等大宗商品价格大跌带动下滑。另一避险资产日圆兑美元上涨1%，提振黄金。0830GMT，现货金报每盎司1,226.73美元，低于周二触及的12周高位1,243.60美元。该金属稍早一度下跌0.5%。
--金属期市：伦铜暴跌8%创五年半新低，沪铜跌5%
一波止损卖盘将伦铜推至五年半新低，而油价挫跌使大宗商品投资受到重创之后，上海铜价也触及跌停板。呼应近期油价挫跌走势，伦铜一度下跌逾8%，交易员减持部位以限制损失。跌势蔓延至其他金属，伦敦期锌、期铅及期镍下跌约3%，沪铝及沪铅触及合约低位。
LME三个月期铜跌至5,353.25美元，为2009年7月以来最低，0832GMT时，报每吨5,506.25美元，日内仍下跌6.04%。上海期交所3月期铜合约挫跌5%，触及跌停，报每吨41,190元；沪铅及沪铝跌至合约新低，沪铅下跌近4%。
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)