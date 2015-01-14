台湾汇市：台币微幅收升，韩元与外资动向牵动后市

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
* 随日圆、韩元收升，韩元能否突破1,080是重点
* 进入企业财报发布期，留意外资流向
* 明日实质交易区间暂看31.730-31.850
路透台北1月14日 - 台币兑美元 周三微幅收升。交易员表示，因日圆、韩元兑美元上扬，惟韩元未能突破1,080价位关卡，使得午后台币涨幅略见收敛。
汇银人士指出，今日台币主要随国际汇市变动，出口商在台币升破31.800关卡时略见美元抛汇压力，进口商则小幅承接，外资也是多空两边都有操作。后续还是要看日圆、韩元的表现，尤其是韩元若无法升破1,080，台币也就不会离31.800价位太远。
〞日圆是避险需求带动，但韩元跟进的力道没这么大。〞一位外商银行交易员说。
他认为，除了日圆、韩元外，还是要关注美国股市的表现，尤其近日是企业业绩密集公布期，外资的流向对汇市的影响程度将加大。
另一本地银行交易员则称，虽然今日台币有突破31.800价位，但尚未站稳此一关卡。不过短线东北亚的货币表现偏强，台币或许有进一步走升的空间。
今日台币主要交易区间在31.763-31.820，上日交易区间在31.790-31.856。交易员预估明日台币主交投区在31.730-31.850。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点自折价转为微幅溢价；一个月远汇 尾盘报31.795/31.805，上日收在31.830。
台湾股市今日收盘小幅下跌。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再度转为卖超66.49亿台币；上交易日修正后为买超26.89亿台币。
韩元周三跟随日圆上涨，马币(林吉特)跌至数年低位，铜价和油价大跌加上对全球经济增长的担忧，打击亚洲市场。
本周全球重要经济事件与数据包括：
1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书；
1/15(四)：台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会、美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告；
1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.832 31.862 31.756-31.862 31.862 7.36 6.06
元太外汇经纪公司 31.830 31.860 31.760-31.860 31.860 3.27 3.83
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.065/-0.045 -0.080/-0.055 (完)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需