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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:04 BJT

台湾汇市：台币微幅收升，韩元与外资动向牵动后市

* 随日圆、韩元收升，韩元能否突破1,080是重点

* 进入企业财报发布期，留意外资流向

* 明日实质交易区间暂看31.730-31.850

路透台北1月14日 - 台币兑美元 周三微幅收升。交易员表示，因日圆、韩元兑美元上扬，惟韩元未能突破1,080价位关卡，使得午后台币涨幅略见收敛。

汇银人士指出，今日台币主要随国际汇市变动，出口商在台币升破31.800关卡时略见美元抛汇压力，进口商则小幅承接，外资也是多空两边都有操作。后续还是要看日圆、韩元的表现，尤其是韩元若无法升破1,080，台币也就不会离31.800价位太远。

〞日圆是避险需求带动，但韩元跟进的力道没这么大。〞一位外商银行交易员说。

他认为，除了日圆、韩元外，还是要关注美国股市的表现，尤其近日是企业业绩密集公布期，外资的流向对汇市的影响程度将加大。

另一本地银行交易员则称，虽然今日台币有突破31.800价位，但尚未站稳此一关卡。不过短线东北亚的货币表现偏强，台币或许有进一步走升的空间。

今日台币主要交易区间在31.763-31.820，上日交易区间在31.790-31.856。交易员预估明日台币主交投区在31.730-31.850。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点自折价转为微幅溢价；一个月远汇 尾盘报31.795/31.805，上日收在31.830。

台湾股市今日收盘小幅下跌。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股再度转为卖超66.49亿台币；上交易日修正后为买超26.89亿台币。

韩元周三跟随日圆上涨，马币(林吉特)跌至数年低位，铜价和油价大跌加上对全球经济增长的担忧，打击亚洲市场。

本周全球重要经济事件与数据包括：

1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐皮书；

1/15(四)：台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会、美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告；

1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.832 31.862 31.756-31.862 31.862 7.36 6.06

元太外汇经纪公司 31.830 31.860 31.760-31.860 31.860 3.27 3.83

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.065/-0.045 -0.080/-0.055 (完)

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