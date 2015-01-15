台湾经济指标预测--1月15日至2月26日

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +6.0% 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 3.87% 1/23 1600 工业生产 12月 -- +6.86% * 1月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/26 1610 M2年增率 12月 -- +5.22% * 2月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,189.8亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.61% 数(CPI) * 2月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *2/9 1600 出口 1月 -- -2.8% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选