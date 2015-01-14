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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 16:36 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称，央行需要扩张性货币政策--报载

德拉吉在接受德国时代周报采访时表示，为了实现低于但接近2%的中期通胀率目标，欧洲央行必须“维持利率在低位并实施有利于增长的扩张性货币政策。”该采访新闻稿将在周四刊发。

他还表示，在如何履行央行职责方面，管委会内部还有分歧，“不过不是那种存在无限可能的局面。”

欧洲央行可能拓宽资产购买计划以纳入公债，并且为在1月22日政策会议上决定实施该项量化宽松(QE)措施做准备。

德拉吉的讲话稍后，欧洲最高法院一名佐审官将就欧洲央行的OMT债券购买计划发表意见。这可能会对欧洲央行的大规模债券购买计划产生影响。(完) (编译 白云/王洋; 审校 艾茂林/徐文焰)
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