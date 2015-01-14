版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:15 BJT

路透基点：李嘉诚事业重整提案获得汇丰及美银美林550亿港元过桥贷款

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述一份周五证交所申报文件
指出，两家银行正提供一笔550亿港元(71.0亿美元)的过桥贷款，以支持
亚洲首富李嘉诚事业帝国的重组提案。
    
    汇丰是这次重组提案的独家财务顾问，承贷了450亿港元的过桥贷款
，美银美林则承担其余的100亿港元。
    
    李嘉诚手上两家最大的上市公司--长江实业(集团)有限公司及和记黄
埔有限公司发布声明指出，两家银行于1月7日就各自承办的额度签订承诺
书。
    
    重整提案将会把地产资产放进一家新的公司--长江实业地产有限公司
(长地)，另一家公司长江和记实业有限公司(长和)则将负责管理港口、电
信、零售、能源、飞机租赁等等业务。声明补充称，这项交易将会提高集
团透明度，并让投资人直接持股两家公司。
    
    长地将为550亿港元贷款的借款人，这笔过桥贷款将用于融通分拆长
和地产业务的应付现金。
    
    此外，在完成分拆提案前的一笔银团贷款，或可融通全部或部分支付
给长和的应付现金。
    
    根据集团重整计画，长和将取代长江实业，成为长江集团的控股公司
。根据一项并购提案，长江实业将要求和记黄埔股东1股换取0.684股的长
和新股，最终注销和黄股票。
    
    作为重整的一部分，李氏家族信托持有的加拿大上市公司赫斯基(Hus
ky Energy)股权将从35.6%提升至40.2%。
    
    声明表示，长和与长地将在完成重组之后于香港证交所上市。(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐