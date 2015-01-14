路透基点：李嘉诚事业重整提案获得汇丰及美银美林550亿港元过桥贷款

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述一份周五证交所申报文件 指出，两家银行正提供一笔550亿港元(71.0亿美元)的过桥贷款，以支持 亚洲首富李嘉诚事业帝国的重组提案。 汇丰是这次重组提案的独家财务顾问，承贷了450亿港元的过桥贷款 ，美银美林则承担其余的100亿港元。 李嘉诚手上两家最大的上市公司--长江实业(集团)有限公司及和记黄 埔有限公司发布声明指出，两家银行于1月7日就各自承办的额度签订承诺 书。 重整提案将会把地产资产放进一家新的公司--长江实业地产有限公司 (长地)，另一家公司长江和记实业有限公司(长和)则将负责管理港口、电 信、零售、能源、飞机租赁等等业务。声明补充称，这项交易将会提高集 团透明度，并让投资人直接持股两家公司。 长地将为550亿港元贷款的借款人，这笔过桥贷款将用于融通分拆长 和地产业务的应付现金。 此外，在完成分拆提案前的一笔银团贷款，或可融通全部或部分支付 给长和的应付现金。 根据集团重整计画，长和将取代长江实业，成为长江集团的控股公司 。根据一项并购提案，长江实业将要求和记黄埔股东1股换取0.684股的长 和新股，最终注销和黄股票。 作为重整的一部分，李氏家族信托持有的加拿大上市公司赫斯基(Hus ky Energy)股权将从35.6%提升至40.2%。 声明表示，长和与长地将在完成重组之后于香港证交所上市。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需