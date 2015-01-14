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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:53 BJT

人民币衍生品：美元兑人民币掉期曲线平坦化，IPO对资金面冲击有限

路透北京1月14日 - 新股集中申购影响，中国美元/人民币掉期 市场周三超短端品种美元升水较上周五上扬；而中长端美元升水回落，因在前期高位遭遇多头获利平仓，且境外美元/离岸人民币 中长端掉期升水普遍回落。

交易员称，本周是新股申购高峰期，对超短端掉期品种有冲击；但央行续作MLF(中期借贷便利)令本币流动性好于预期。未来还需关注央行的动态，如果春节前央行不提供流动性的话，估计资金面还将趋紧。

“就是买到了前期一个高点，有人tp（获利了结），原来多的就砸出来，加上CNH那边价格也下了。”一股份行交易员表示。

北京时间16:40，隔夜掉期美元升水 成交于4.8个点子，上周五收于0个点子；一周期掉期美元升水 成交于41.5个点子，一年期掉期美元升水 成交于1,695个点子，分别较上周五下跌13.54%和0.78%。

中国银行间市场周三整体资金面依旧宽松，主要回购利率变动有限；虽然新股IPO已步入高峰期，但对流动性始终未现明显冲击，跨IPO申购周期的七天资金需求甚至已有所减弱。

本周共有22家公司首次公开发行(IPO)，数量明显超过以往一个月10-12家。

即期汇率方面，人民币兑美元即期周三收创近一个月新高，与中间价回落结束连三日涨势步调相背。交易员称，国际油价跌至低位令油盘购汇持续出手，但大行结汇力道更强，推动人民币持续走升。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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