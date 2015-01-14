《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月14日

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透香港1月14日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:15时,1美元=6.1963人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.53 0.543 1.94 市北高新 11.29 0.662 2.75 大众交通 11.15 0.87 2.07 永生投资 16.45 1.675 1.58 老凤祥 33.93 3.049 1.80 S中纺机 8.13 0.372 3.53 鼎立股份 13.94 0.688 3.27 氯碱化工 9.33 0.532 2.83 双钱股份 14.52 0.77 3.04 海立股份 9.24 0.573 2.60 浦东金桥 21.34 1.696 2.03 外高桥 32.03 2.094 2.47 ST联华 24.34 2.154 1.82 锦江投资 15.81 1.242 2.05 中路股份 23.93 1.846 2.09 金山开发 11.75 0.663 2.86 海欣股份 8.34 0.586 2.30 耀皮玻璃 8.12 0.628 2.09 大江股份 7.45 0.407 2.95 上柴股份 10.76 0.739 2.35 丹化科技 7.42 0.565 2.12 上海三毛 8.7 0.778 1.80 友谊股份 16.3 1.664 1.58 上工申贝 14.52 0.699 3.35 上海机电 19.28 2.133 1.46 宝信软件 34.5 2.641 2.11 上海物贸 8.3 0.605 2.21 自仪股份 10.97 0.85 2.08 上海普天 16.35 0.84 3.14 陆家嘴 33.97 2.494 2.20 华新水泥 9.54 1.191 1.29 锦江股份 25.11 1.924 2.11 鄂尔多斯 8.87 0.883 1.62 华电能源 4.21 0.429 1.58 SST天海 10.86 0.51 3.44 大名城 8.95 0.54 2.67 东方通信 8.5 0.583 2.35 黄山旅游 15.17 1.622 1.51 开开实业 15.34 0.937 2.64 海南航空 3.39 0.557 0.98 ST轻骑 5.62 0.43 2.11 振华重工 6.45 0.543 1.92 锦州港 5.14 0.484 1.71 九龙山 6.57 0.46 2.31 凌云股份 13.54 0.614 3.56 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需