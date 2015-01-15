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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--1月15日-1月22日

================== 今日重要政经消息=================

1月15日（周四）

-- 雅仕维 首日挂牌。

-- 新龙移动 首日挂牌。

-- 泰加保险 首日挂牌。

-- 大众金融 公布年度业绩。

--09:00 中交建 在中国举行股东特别大会。

--10:00 信义玻璃 股东特别大会。

--10:00 领汇房产基金 股东特别大会。

*--12:30 利嘉阁工商舖市道前瞻记者会。

*--13:00 汇丰环球经济展望记者会。

--14:30 农业银行 在中国举行股东特别大会。

--15:00 高纬环球商厦及商舖市场回顾与展望记者会。

*--15:15 新加坡银行2015上半年经济及投资展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月16日（周五）

--10:00 海升果汁 股东特别大会。

--15:00 丰盛控股 股东特别大会。

--15:00 丽盛集团 股东特别大会。

1月19日（周一）

-- 公布10-12月失业率。

--10:00 联合水泥 股东特别大会。

--11:00 光启科学 股东特别大会。

*1月22日（周四）

-- 公布12月份消费物价指数（CPI）。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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