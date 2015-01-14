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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:09 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称通缩风险高于一年前--报载

路透法兰克福1月14日 - 欧洲央行总裁德拉吉在德国时代周报一篇专访中指出，目前欧元区通缩风险高于一年前。

“这表示通缩风险仍然算低，但绝对高于一年前，”德拉吉在周四将刊出的专访中称。

他并表示，油价下跌是好事，虽然对于影响通胀预期而言就没那么好。风险在于消费者会开始怀疑通胀率是否能很快回到2%，或甚至五年后能否达到。

“光是这点就会增加经济衰退的危险，”德拉吉称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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