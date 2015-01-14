更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高，油盘购汇不敌大行结汇力道

* 人民币收创近一个月新高 * 中间价回落结束连三日涨势 * 油盘购汇仍在，但大行结汇力道更强 * 短期料窄幅双向波动 (更新收盘报价) 路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周三收创近一个月新高，与中间价回 落结束连三日涨势步调相背。交易员称，国际油价 跌至低位令油盘购汇持续出手，但 大行结汇力道更强，推动人民币缓步走升。 他们并指出，和前段时间相比，客盘结购汇趋于平衡。最近人民币汇价波动区间明显收 窄，市场交易积极性正在下降，且最近香港离岸人民币的价格与境内趋同，相互影响也越来 越淡，亦令汇市波动性趋弱。而这种窄幅波动、小步慢升的状态料是监管层所乐见，估计会 维持一段时间。 “这段时间波动区间都不大，就油盘活跃一些，但整体客盘比较均衡，...不知道是什 么来源，大行的结汇在增加，让市场找到了更加均衡的状态，趋势就是窄幅波动。”一外资 行交易员称。 全球汇市，日圆周三在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而 市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1957 6.1983 0.04% 中间价 6.1205 6.1195 -0.02% 成交额 165亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 47 6.1934 6.1981 2015年来即期升贬值幅度 0.13% 1年期美元/人民币掉期升水 1695 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2890/6.294 6.293 CNH即期 6.1942/63 6.1956 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 张喜良/杨淑祯)