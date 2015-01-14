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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高，油盘购汇不敌大行结汇力道

* 人民币收创近一个月新高
    * 中间价回落结束连三日涨势
    * 油盘购汇仍在，但大行结汇力道更强
    * 短期料窄幅双向波动

 (更新收盘报价)
    路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周三收创近一个月新高，与中间价回
落结束连三日涨势步调相背。交易员称，国际油价 跌至低位令油盘购汇持续出手，但
大行结汇力道更强，推动人民币缓步走升。
    
    他们并指出，和前段时间相比，客盘结购汇趋于平衡。最近人民币汇价波动区间明显收
窄，市场交易积极性正在下降，且最近香港离岸人民币的价格与境内趋同，相互影响也越来
越淡，亦令汇市波动性趋弱。而这种窄幅波动、小步慢升的状态料是监管层所乐见，估计会
维持一段时间。
        
    “这段时间波动区间都不大，就油盘活跃一些，但整体客盘比较均衡，...不知道是什
么来源，大行的结汇在增加，让市场找到了更加均衡的状态，趋势就是窄幅波动。”一外资
行交易员称。
                        
    全球汇市，日圆周三在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而
市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    

 在岸市场人民币兑美元             今日               上日        升贬
 即期成交价格                     6.1957             6.1983      0.04%
 中间价                           6.1205             6.1195      -0.02%
 成交额                           165亿美元                      
                                                                 
 日内相对于中间价最大波幅         -1.27% (上限±2%)  日高        日低
 日内波动幅度(pips)               47                 6.1934      6.1981
 2015年来即期升贬值幅度           0.13%                          
 1年期美元/人民币掉期升水         1695                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间16:56     今日               上日        
 1年期NDF                         6.2890/6.294       6.293       
 CNH即期                          6.1942/63          6.1956      
       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 张喜良/杨淑祯)
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