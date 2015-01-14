更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月新高，油盘购汇不敌大行结汇力道

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
* 人民币收创近一个月新高 * 中间价回落结束连三日涨势 * 油盘购汇仍在，但大行结汇力道更强 * 短期料窄幅双向波动 (更新收盘报价) 路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周三收创近一个月新高，与中间价回 落结束连三日涨势步调相背。交易员称，国际油价 跌至低位令油盘购汇持续出手，但 大行结汇力道更强，推动人民币缓步走升。 他们并指出，和前段时间相比，客盘结购汇趋于平衡。最近人民币汇价波动区间明显收 窄，市场交易积极性正在下降，且最近香港离岸人民币的价格与境内趋同，相互影响也越来 越淡，亦令汇市波动性趋弱。而这种窄幅波动、小步慢升的状态料是监管层所乐见，估计会 维持一段时间。 “这段时间波动区间都不大，就油盘活跃一些，但整体客盘比较均衡，...不知道是什 么来源，大行的结汇在增加，让市场找到了更加均衡的状态，趋势就是窄幅波动。”一外资 行交易员称。 全球汇市，日圆周三在亚洲交易时段上扬，美债收益率(殖利率)下滑，令美元承压，而 市场益发预期欧洲央行将出台更强力刺激措施，则压抑欧元走势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1957 6.1983 0.04% 中间价 6.1205 6.1195 -0.02% 成交额 165亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.27% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 47 6.1934 6.1981 2015年来即期升贬值幅度 0.13% 1年期美元/人民币掉期升水 1695 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2890/6.294 6.293 CNH即期 6.1942/63 6.1956 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 张喜良/杨淑祯)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需