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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:51 BJT

香港新股：中国铁路通信信号赴港IPO拟集资高达20亿美元--IFR

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下刊物IFR周三引述知情人士报导称，中国最大轨道交通控制系统供应商中国铁路通信信号计划在香港首次公开上市(IPO)，集资高达20亿美元。

IFR称，花旗集团、摩根士丹利及瑞银负责安排这项IPO，预计在2015年第二季或第三季上市。

中国通号并未立即回覆询问IPO一事的电邮及电话。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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