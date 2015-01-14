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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:17 BJT

欧洲金融市场：股市回升，此前欧洲法院顾问对OMT计划发表看法

路透伦敦1月14日 - 欧洲股市周三盘中缩减跌幅，意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率(殖利率)触及日低，此前欧洲法院顾问对直接货币交易(OMT)计划发表看法。

欧洲法院佐审官称只要满足某些条件，直接货币交易(OMT)计划符合欧盟法律，他并称只要不直接涉及有关国家的金融援助计划，OMT就是合法的。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数缩减跌幅，最新报下跌0.9%至1,363.01点；欧元兑美元缩减涨幅，最新报在1.1796，日内上涨0.2%，但接近周二创下的九年低点1.1753。

西班牙及意大利公债收益率扭转稍早升势，葡萄牙公债收益率触及日低，不过日内仍呈现上涨。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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