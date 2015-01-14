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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:02 BJT

俄罗斯财政：2015年预算赤字规模不会大于GDP的3%--财长

路透莫斯科1月14日 - 俄新社报导，俄财长西卢安诺夫预计2015年的政府预算赤字规模料不会大于GDP的3%。(完)

(编译 白云)
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