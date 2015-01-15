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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 16:52 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业卖超19.5亿台币

路透台北1月15日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
13 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     24.50      8.50       +16.00
     票券业      3.50      0.00        +3.50
     证券业      0.50     20.00       -19.50
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