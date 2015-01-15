台湾债市：103/13期10年公债中，证券业卖超19.5亿台币

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透台北1月15日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/ 13 交易资料如下：(单位：亿台币) 10年公债103/13期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 24.50 8.50 +16.00 票券业 3.50 0.00 +3.50 证券业 0.50 20.00 -19.50
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。