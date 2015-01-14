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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:27 BJT

俄罗斯金融：财长称央行将在市场上逐步出售国家储备基金中的外汇

路透莫斯科1月14日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫周三表示，该国央行将逐步在市场上卖出国家储备基金中的外汇。

他表示“不会一下子花完5,000亿卢布(76亿美元)，”指的是该基金中被指定的今年用于支撑卢布的额度。

周三稍早，西卢安诺夫表示财政部有意借助高利率和卢布走弱的机会，将部分储备基金转换成卢布。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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