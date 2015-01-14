版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:13 BJT

香港房地产：政府称葵涌一商贸用地由汉国置业以逾6.86亿港元中标

路透香港1月14日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界葵涌的商贸用地，由本地中小型发展商汉国置业 以逾6.86亿港元中标。

地政总署的声明称，该幅位于葵涌健全街的葵涌市地段第495号的用地地盘面积约为2,781平方米，指定作非住宅（不包括酒店、加油站及院舍）用途。最低及最高的楼面面积分别为12,711平方米及21,185平方米。

这幅土地吸引了10家发展商入标，最后由汉国置业击败新鸿基地产 、嘉华 、信和置业 、远东发展 等投得。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐