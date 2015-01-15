基金产业：国寿富兰克林大力拓展第三方资管业务，主力中港跨境投资

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透香港1月15日 - 中国最大的保险资产管理公司--中国人寿资产管理在港子公司周四称，未来将大力拓展第三方资管业务，主力中港跨境投资。
中国人寿资产持有50%股权的中国人寿富兰克林资产管理有限公司，其总裁陈东在记者会上称，国内外利差收窄，加上人民币结束单边升值，令内地机构的海外投资意欲增加，并在不动产投资的基础上作更多元化投资。
“去年的第三方资产管理规模有爆发性增长，占我们的在管资产比重10%，相比两年前这个占比只有1-2%，今年将加快发展。”他说。
现时国内获准作海外投资的保险公司共有38家，陈东称，其客户除了中国人寿集团及中国人寿 之外，潜在客户大约10多家。
国寿富兰克林为中国人寿集团与富兰克林邓普顿的合资公司，后者持股比例为26%，中国人寿集团的海外分支国寿（海外）占余下24%股权。
于2007年成立的国寿富兰克林，目前在管资产约1,078亿港元，在香港中资资管行业中排名第一。主要受托管理中国人寿内地及港澳保险资金，第三方业务包括一个公募基金、两个私募基金及若干机构投资专户，并拥有人民币合格境外机构投资者（RQFII）和合格境外机构投资者（QFII）资格及分别65亿元人民币和1亿美元额度。
陈东表示，预期未来数年公司的资产管理规模每年保持30-40%增长，目标打造成为“跨境投资的大资管平台”。
在国寿富兰克林受托管理的保险资产之中，七成来自国寿海外。国寿海外此前称，未来五年保费收入目标倍增至400亿港元，并跃升至本地三甲位置。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。