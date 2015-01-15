基金产业：国寿富兰克林大力拓展第三方资管业务，主力中港跨境投资

路透香港1月15日 - 中国最大的保险资产管理公司--中国人寿资产管理在港子公司周四称，未来将大力拓展第三方资管业务，主力中港跨境投资。

中国人寿资产持有50%股权的中国人寿富兰克林资产管理有限公司，其总裁陈东在记者会上称，国内外利差收窄，加上人民币结束单边升值，令内地机构的海外投资意欲增加，并在不动产投资的基础上作更多元化投资。

“去年的第三方资产管理规模有爆发性增长，占我们的在管资产比重10%，相比两年前这个占比只有1-2%，今年将加快发展。”他说。

现时国内获准作海外投资的保险公司共有38家，陈东称，其客户除了中国人寿集团及中国人寿 之外，潜在客户大约10多家。

国寿富兰克林为中国人寿集团与富兰克林邓普顿的合资公司，后者持股比例为26%，中国人寿集团的海外分支国寿（海外）占余下24%股权。

于2007年成立的国寿富兰克林，目前在管资产约1,078亿港元，在香港中资资管行业中排名第一。主要受托管理中国人寿内地及港澳保险资金，第三方业务包括一个公募基金、两个私募基金及若干机构投资专户，并拥有人民币合格境外机构投资者（RQFII）和合格境外机构投资者（QFII）资格及分别65亿元人民币和1亿美元额度。

陈东表示，预期未来数年公司的资产管理规模每年保持30-40%增长，目标打造成为“跨境投资的大资管平台”。