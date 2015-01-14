路透基点：恒基兆业地产正自行安排60亿港元再融资贷款--TRLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港房地 产开发商恒基兆业地产有限公司正自行安排一笔60亿港元(7.74亿美元)的 五年期贷款，为2010年签署的一笔信贷提供再融资。 该贷款均分为定期贷款和循环信贷两部分，利率较香港银行同业拆息 (Hibor)加码108个基点。 银行受邀以下面层级参贷： 承贷15亿港元或以上者享牵头行兼薄记行头衔，前端费用115个基点 ，最高综合收益131个基点； 承贷10-14.9亿港元者享牵头行兼薄记行头衔，前端费用110个基点， 综合收益130个基点； 承贷7.5-9.9亿港元者享牵头行头衔，前端费用105个基点，综合收益 129个基点； 承贷5-7.4亿港元者享主办行头衔，前端费用102.5个基点，综合收益 128.5个基点； 承贷3-4.9亿港元者享经理行头衔，前端费用100个基点，综合收益12 8个基点。 银行回复截止期限是2月3日。签约料在3月底。 贷款用于借款人2010年6月签署的一笔132.5亿港元五年期贷款的再融 资。2010年贷款的最初计划规模为80亿港元，共有18家银行参与，最高综 合收益为89个基点，利率为较Hibor加码78个基点。 恒基兆业地产最近一次进入联贷市场是在2014年1月，当时签署一笔 再融资贷款，规模从起初的50亿港元提高至138.7亿港元。这笔贷款分为 四年期和五年期两部分，利率分别为较Hibor加码97.5和105个基点，最高 综合收益分别为125基点和135基点。(完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)