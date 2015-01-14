欧元/美元：再度触及位于1.1860阻力线之后走低，不过跌势在1.1760附近止步。鉴于相对强弱指标(RSI)与价格走势再度呈现正向背离，将继续小心留意再度弹升至1.1860的走势。然而有鉴于中长期趋势为下跌，将会把任何偏多的波段走势视为修正波，并等待更为明确的空头控制局面的行动讯号。我们仍认为欧元可能在近期触及1.1700，将创2005年12月8日以来低点。

美元/日圆：周二下跌，跌至118.00支撑区域下方，如今已经转为阻力。周三欧洲早盘，美元跌向117.00以及近期下跌通道的低档。若空头维持其动能，并成功带动汇价跌破上述支撑区域，预料将引发一波跌势探向关键障碍位、12月16日低点115.50。该点位同时也是10月15日至12月8日上升波的38.2%回档位。我们的动能指标显示，近期美元/日圆空头格局已经成立。RSI触及近50的阻力并反转向下，在此同时MACD仍处于零线及讯号线下方，暗示下行。