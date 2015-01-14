中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
路透伦敦1月14日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：再度触及位于1.1860阻力线之后走低，不过跌势在1.1760附近止步。鉴于相对强弱指标(RSI)与价格走势再度呈现正向背离，将继续小心留意再度弹升至1.1860的走势。然而有鉴于中长期趋势为下跌，将会把任何偏多的波段走势视为修正波，并等待更为明确的空头控制局面的行动讯号。我们仍认为欧元可能在近期触及1.1700，将创2005年12月8日以来低点。
美元/日圆：周二下跌，跌至118.00支撑区域下方，如今已经转为阻力。周三欧洲早盘，美元跌向117.00以及近期下跌通道的低档。若空头维持其动能，并成功带动汇价跌破上述支撑区域，预料将引发一波跌势探向关键障碍位、12月16日低点115.50。该点位同时也是10月15日至12月8日上升波的38.2%回档位。我们的动能指标显示，近期美元/日圆空头格局已经成立。RSI触及近50的阻力并反转向下，在此同时MACD仍处于零线及讯号线下方，暗示下行。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1738 1.1772 -0.29 -2.97 1.2097
美元/日圆 116.78 117.92 -0.97 -2.42 119.68
欧元/日圆 137.08 138.80 -1.24 -5.31 144.77
美元/瑞郎 1.0228 1.0200 +0.27 +2.89 0.9941
英镑/美元 1.5154 1.5158 -0.03 -2.69 1.5573
美元/加元 1.1990 1.1955 +0.29 +3.20 1.1618
澳元/美元 0.8130 0.8165 -0.43 -0.47 0.8168
新西兰元/美元 0.7723 0.7737 -0.18 -0.95 0.7797
欧元/瑞郎 1.2008 1.2010 -0.02 -0.15 1.2026
欧元/英镑 0.7745 0.7765 -0.26 -0.13 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5011 9.4978 +0.03 +0.34 9.4688
美元/挪威克朗 7.7364 7.7571 -0.27 +3.54 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016