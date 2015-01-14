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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月14日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再度触及位于1.1860阻力线之后走低，不过跌势在1.1760附近止步。鉴于相对强弱指标(RSI)与价格走势再度呈现正向背离，将继续小心留意再度弹升至1.1860的走势。然而有鉴于中长期趋势为下跌，将会把任何偏多的波段走势视为修正波，并等待更为明确的空头控制局面的行动讯号。我们仍认为欧元可能在近期触及1.1700，将创2005年12月8日以来低点。

美元/日圆：周二下跌，跌至118.00支撑区域下方，如今已经转为阻力。周三欧洲早盘，美元跌向117.00以及近期下跌通道的低档。若空头维持其动能，并成功带动汇价跌破上述支撑区域，预料将引发一波跌势探向关键障碍位、12月16日低点115.50。该点位同时也是10月15日至12月8日上升波的38.2%回档位。我们的动能指标显示，近期美元/日圆空头格局已经成立。RSI触及近50的阻力并反转向下，在此同时MACD仍处于零线及讯号线下方，暗示下行。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1738 1.1772 -0.29 -2.97 1.2097

美元/日圆 116.78 117.92 -0.97 -2.42 119.68

欧元/日圆 137.08 138.80 -1.24 -5.31 144.77

美元/瑞郎 1.0228 1.0200 +0.27 +2.89 0.9941

英镑/美元 1.5154 1.5158 -0.03 -2.69 1.5573

美元/加元 1.1990 1.1955 +0.29 +3.20 1.1618

澳元/美元 0.8130 0.8165 -0.43 -0.47 0.8168

新西兰元/美元 0.7723 0.7737 -0.18 -0.95 0.7797

欧元/瑞郎 1.2008 1.2010 -0.02 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7745 0.7765 -0.26 -0.13 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5011 9.4978 +0.03 +0.34 9.4688

美元/挪威克朗 7.7364 7.7571 -0.27 +3.54 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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