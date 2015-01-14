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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 17:59 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至九年低点，低于欧元面世时水平

路透伦敦1月14日 - 欧元兑美元周三跌至1999年面世时水准下方，为九年来首见，因投资者益发预期欧洲央行下周或将宣布全面的公债购买计划。

据路透数据，欧元兑美元 下滑0.4%至1.1728美元的九年低点，跌破期权障碍水准1.1750，也低于1999年1月4日面世时的水平1.1747。(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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