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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶重挫逾4%至一个月低点，因沪胶大跌及日圆走坚

“日圆走坚在早盘交易时段促使新的卖单浮现。然后，上海期货市场大幅下滑，加重了卖压，”位于东京的一交易员称。

日圆兑美元 周三亚洲时段飙升至一个月高位116.99。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌620元人民币，收报每吨12,425元。

“上海市场，在1月合约周四到期前，基金和技术性交易员解除其多头仓位，”上述交易员并称，石油和期铜等大宗商品价格下挫，将继续施压橡胶价格。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤136.80美分，下跌5.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王兴亚；审校 蔡美珍/艾茂林)
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