更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于低位，国库券交割令外商银短钱阙如

* 短率持续平稳

* 国库券交割使外商银短钱趋少

* 债券附买回利率持平 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北1月14日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳，中小型银行需求稍显，但这无碍短率的低水位。交易员指出，今日的国库券交割使外商银行短钱较少，游资不多之下，中小型银行转向大型公股银行拆入。

交易员猜测，外商今日收回短钱，可能与今日有国库券250亿台币交割有关。不过整体市场资金情势尚称稳定，中小型银行需求可被满足，而票券商在月中开始也有较大的发票需求，多数银行也还积极买票，消化资金。

〞本土银行、票券商今天都有拿钱，本周的(资金)需求比上周好，〞一位大型银行交易员说。

她也表示，1月分看起来资金宽松的效应还是十分明显，不少银行等待央行冲销短期资金，月底看来几乎没有趋紧的可能。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，同于上日；今日区间落在0.295-420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.490%，上日在0.385-0.450%。

**短票利率续在低水位**

短票方面，大型票券交易员称，月中开始市场的发票量已逐渐增加，本周比上周多，估计下周又要比上周多出一到二成。

一家小型银行也表示，票券商可供应较多的短票，银行也有消化资金压力，二股力量相对均衡。

也有票券商表示，因市场资金偏多，使得利率开高的短票买主乏人问津。短票仍有供不应求的现象，估计近期的全体自保买卖断平均利率可望在0.60-0.61%之间游走。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，与上日大致相似。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率在0.607%。

台湾央行周三公布，共发行2,747亿台币存单，与今日存单到期金额2,762亿台币相较，存单发行余额减15亿。

本周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币，本周余日落点分别为周四4,011亿及周五1,116.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为153亿台币，累积超额准备为681亿台币、加计前期1%的超额准备为2,809亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周三持平上日，但新债发行影响部分资金供应。交易员指出，投信及寿险今日见到赎回及走钱，令部分有资金缺口的金融机构转向银行端调度，所幸银行资金充沛，补充得宜，利率尚能维持当前水准。

交易员指出，今日有鸿海 71.5亿台币普通公司债发行，紧接着明日又有HKT CAPITAL在本地发行15年期公司债3亿美元，因应交割款项的资金移动，令部分证券商及票券商感受明显。

〞昨天还在钱多的不得了，今天就突然变得比较紧了。〞一证券商交易员说。

上述交易员指出，由于投信遭到赎回，加上鸿海公司债新券发行，投信因而将有限资金转往收益率较高的公司债RP，解除公债RP的到期续作，该证券商只好转往银行寻求公债RP的交易，但尚能弥平缺口无虞，利率也未变动。

另一票券商交易员指出，因应国际板债券的持续发行，预估本周寿险资金供应将不多，但银行及法人的资金供应尚属充足，且利率较低，票券商也乐于转换承作对象。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。