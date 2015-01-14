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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 18:14 BJT

欧洲政经：欧洲法院佐审官告诫应慎重考虑为公债购买计划设限

对于违约情况下赋予欧洲央行较其他债权人更优先的地位这一构想，他表示了质疑。

“如果赋予欧洲央行优先债权人的地位，将令其他债权人的地位存疑，并将间接地影响债券价值，”他在书面意见稿中称。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 艾茂林/张若琪)
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