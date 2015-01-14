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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 18:02 BJT

韩国债市：央行会议前夕公债劲扬，交易员预期央行将无预警降息

市场在继续揣测朴槿惠的讲话反映出政府在向央行施压，促其周四降息。但另一位政府官员周三强调，朴槿惠的言论没有指引下一步利率动作的含义。

“货币政策是韩国央行货币政策委员会根据经济状况的评估来做出决定，”韩国副财长Joo Hyung-hwan在周三市场收市后对记者表示。

路透调查显示，受访的34位分析师中，有27位认为韩国央行在周四(1月15日)政策会议上将维持利率在2.0%不变，其余七位分析师预计韩国央行将降息至纪录低位1.75%。

韩国央行由七人组成的货币政策委员会拥有制定利率的绝对权威。但以前出现过让市场始料不及的利率决定，因此引发市场猜测央行承受着来自政府的压力。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/白云; 审校 艾茂林/王兴亚)
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