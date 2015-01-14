韩国债市：央行会议前夕公债劲扬，交易员预期央行将无预警降息

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
市场在继续揣测朴槿惠的讲话反映出政府在向央行施压，促其周四降息。但另一位政府官员周三强调，朴槿惠的言论没有指引下一步利率动作的含义。
“货币政策是韩国央行货币政策委员会根据经济状况的评估来做出决定，”韩国副财长Joo Hyung-hwan在周三市场收市后对记者表示。
路透调查显示，受访的34位分析师中，有27位认为韩国央行在周四(1月15日)政策会议上将维持利率在2.0%不变，其余七位分析师预计韩国央行将降息至纪录低位1.75%。
韩国央行由七人组成的货币政策委员会拥有制定利率的绝对权威。但以前出现过让市场始料不及的利率决定，因此引发市场猜测央行承受着来自政府的压力。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/白云; 审校 艾茂林/王兴亚)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需