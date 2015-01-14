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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:58 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及六年高点，欧元全面走软

路透伦敦1月14日 - 英镑兑全面走软的欧元周三触及逾六年高点，此前欧洲法院所提出的意见，为欧洲央行下周开始直接买进政府公债敞开大门。

0940GMT，英镑兑欧元 上涨0.3%至0.7740英镑，英镑兑美元 则是持平于1.5157美元。(完)

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