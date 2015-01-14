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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 18:17 BJT

欧洲央行：称注意到欧洲法院佐审官对于OMT债券购买计划的意见

路透法兰克福1月14日 - 欧洲央行(ECB)周三通过官方推特(Twitter)页面表示，注意到欧洲法院佐审官对于直接货币交易(OMT)债券购买计划的意见，OMT准备就绪。(完)
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