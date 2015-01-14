《全球汇市》欧元跌破面世时水准，欧洲法院为ECB量化宽松敞开大门

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。
随着大宗商品价格进一步下滑，美元兑日圆跌至一个月低点116.54日圆，日内跌幅超过1%。日圆兑欧元则触及两个半月高点137.04日圆。
“目前没有新的日圆抛售诱因，市场注意力全部放在大宗商品价格，都在推动美元下跌，”外汇研究机构Global-info驻东京的主管Kaneo Ogino表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1744 1.1772 -0.24 -2.92 1.2097
美元/日圆 117.08 117.92 -0.71 -2.17 119.68
欧元/日圆 137.50 138.80 -0.94 -5.02 144.77
美元/瑞郎 1.0223 1.0200 +0.23 +2.84 0.9941
英镑/美元 1.5180 1.5158 +0.15 -2.52 1.5573
美元/加元 1.1970 1.1955 +0.13 +3.03 1.1618
澳元/美元 0.8138 0.8165 -0.33 -0.37 0.8168
新西兰元/美元 0.7727 0.7737 -0.13 -0.90 0.7797
欧元/瑞郎 1.2007 1.2010 -0.02 -0.16 1.2026
欧元/英镑 0.7735 0.7765 -0.39 -0.26 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4784 9.4978 -0.20 +0.10 9.4688
美元/挪威克朗 7.7239 7.7571 -0.43 +3.37 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/艾茂林/蔡美珍/徐文焰；审校 白云 张若琪/白云/蔡美珍)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需