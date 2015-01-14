版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 18:10 BJT

《全球汇市》欧元跌破面世时水准，欧洲法院为ECB量化宽松敞开大门

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。

随着大宗商品价格进一步下滑，美元兑日圆跌至一个月低点116.54日圆，日内跌幅超过1%。日圆兑欧元则触及两个半月高点137.04日圆。

“目前没有新的日圆抛售诱因，市场注意力全部放在大宗商品价格，都在推动美元下跌，”外汇研究机构Global-info驻东京的主管Kaneo Ogino表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1744 1.1772 -0.24 -2.92 1.2097

美元/日圆 117.08 117.92 -0.71 -2.17 119.68

欧元/日圆 137.50 138.80 -0.94 -5.02 144.77

美元/瑞郎 1.0223 1.0200 +0.23 +2.84 0.9941

英镑/美元 1.5180 1.5158 +0.15 -2.52 1.5573

美元/加元 1.1970 1.1955 +0.13 +3.03 1.1618

澳元/美元 0.8138 0.8165 -0.33 -0.37 0.8168

新西兰元/美元 0.7727 0.7737 -0.13 -0.90 0.7797

欧元/瑞郎 1.2007 1.2010 -0.02 -0.16 1.2026

欧元/英镑 0.7735 0.7765 -0.39 -0.26 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4784 9.4978 -0.20 +0.10 9.4688

美元/挪威克朗 7.7239 7.7571 -0.43 +3.37 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/艾茂林/蔡美珍/徐文焰；审校 白云 张若琪/白云/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐