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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 19:06 BJT

重发-欧洲经济：欧洲法院佐审官称ECB购买低评级公债不违反有关规定

(重发以跟上红条)

路透法兰克福1月14日 - 欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon在一份意见书中称，购买低信用等级成员国公债与禁止欧洲央行给成员国融资的规定并不冲突。

“购买成员国公债--即便是购买那些低信用等级成员国的公债会令欧洲央行面临一定程度的违约风险，但这与禁止货币融资的规定并不冲突。”Pedro Cruz Villalon在OMT意见书中表示。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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