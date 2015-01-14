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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 18:24 BJT

路透基点：宝龙地产完成18亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家中
资银行为宝龙地产控股有限公司提供了18亿元人民币(2.90亿美元)的四年
期境内贷款。
    
    牵头行兼薄记行中国农业银行上海分行、交通银行上海分行和中国工
商银行各自承贷5.6665亿元，中国银行作为一般参贷行加入，承贷1.0005
亿元。
    
    中国农业银行上海分行担任额度代理行和担保品控管行。
    
    该案在2014年11月底筹组，利率为中国人民银行利率的105%，应会在
未来几周签约。
    
    资金用于运营资本和一般企业用途。
    
    宝龙地产持有的土地及正开展的项目作为贷款担保。
    
    该公司总部位于上海，于香港上市，在中国开发并管理商业地产。(
完)
      

 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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