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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，大豆丰收给市场带来压力

“所以即便是有洪灾导致产量下降的消息，以及马币走弱，投资者也
不急于买入，因价格不会一飞冲天。”
    
    指标3月棕榈油期货 收盘下滑0.4%，至每吨2,344马币(林吉 
特)，交投区间介于2,328-2,354马币。

    总成交量为66,526口，接近通常35,000口的两倍。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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