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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 18:59 BJT

东南亚股市：外资助力菲律宾股市收在纪录高点，其他东南亚市场下滑

路透曼谷1月14日 - 菲律宾股市周三收在纪录高位，为两周以来第二
次刷新纪录，因外资流入提振大盘股。其他东南亚股票市场下滑，之前世
界银行下调全球经济成长预估。
    
    世界银行预计全球经济今年料会成长3%，因欧元区、日本和一部分主
要新兴经济体前景不佳，尽管油价走低带来助益。
    
    世界银行在6月发布的全球经济展望报告中曾预测，2015年世界经济
料成长3.4%。该行表示，2016年世界国内生产总值(GDP)成长料为3.3%，
低于6月时预测的3.5%。
    
    菲律宾股市 收高1.2%，报7,490.88点，超过1月9日创下的收盘
高点7,402.72点。
    
    交易所数据显示，海外投资者买盘扶助Metropolitan Bank & Trust<
MBT.PS>股价升至2014年7月以来高点，Philippine Long Distance Telep
hone 股票价格也创下2014年11月迄今高位。
    
    菲律宾股市周四和周五将因公共假日休市。
    
    印尼股市 逆转上日涨幅。马来西亚股市 收低，终止连
续四天涨势。
    
    泰国股市 自周二触及的逾三周高位回落。新加坡股市<.FTSTI
>连续第二天下跌。
    
    越南股市 录得七个交易日来首次下跌。(完)
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