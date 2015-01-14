中国经济：国务院决定设立国家新兴产业创投引导基金，规模400亿元

路透北京1月14日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金。基金收益分配实行先回本后分红，社会出资人可优先分红；国家出资收益可适当让利，收回资金优先用于基金滚存使用。

会议指出，设立国家新兴产业创投引导基金，重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业，“对于促进技术与市场融合、创新与产业对接，孵化和培育面向未来的新兴产业，推动经济迈向中高端水平，具有重要意义。”

会议确定，将中央财政战略性新兴产业发展专项资金、中央基建投资资金等合并使用，盘活存量，发挥政府资金杠杆作用，吸引有实力的企业、大型金融机构等社会、民间资本参与，形成总规模400亿元的国家新兴产业创业投资引导基金。

该基金实行市场化运作、专业化管理，公开招标择优选定若干家基金管理公司负责运营、自主投资决策。新兴产业创投基金可以参股方式与地方或行业龙头企业相关基金合作，主要投向新兴产业早中期、初创期创新型企业。

会议同时决定加快发展服务贸易，做大规模，重点培育运输、通信、研发设计、节能环保等服务贸易，推动文化艺术产品出口；有序放开金融、教育、文化、医疗等服务业领域，推动服务业双向互惠开放，加快实现内地与港澳服务贸易自由化。支持服务业企业通过新设、并购等方式到境外开展投资合作。