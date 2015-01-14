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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 19:25 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双下跌，受供需因素拖累

路透新加坡1月14日 - 亚洲柴油裂解价差周三下滑2.4%至每桶15.85
美元，因供给充裕。
    
    亚洲航煤裂解价差亦下跌约2%，至每桶16.85美元，现货需求看来有
限。
    
    由于原油价格下跌，全球航空公司准备进一步对冲航煤以锁定价格，
这些公司押注油价在跌至近每桶40美元时，走势可能逐步缓和。
    
    截至1035GMT，布兰特原油接近每桶47美元。
    
    Phillips 66向BP出售15万桶含硫量10ppm的柴油，船期为1月29日-2
月2日，每桶溢价1.20美元。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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