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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 19:45 BJT

企业并购：马来西亚联昌国际取消与国内两家银行合并的计划

路透吉隆坡1月14日 - 马来西亚联昌国际集团(CIMB) 和两家较小型本土银行已取消了合并计划。若合并实施能缔造该国最大的银行。

根据之前的合并计划，联昌国际集团(CIMB)、拉锡胡申资本 及Malaysia Building Society Bhd (MBSB) 将组建一个总资产达1,900亿美元左右的银行集团，从而超越马来亚银行(Malayan Banking Bhd) 成为东南亚第四大银行。

联昌国际周三在一份声明中称：“尽管我们仍然认为三家合并符合战略逻辑，但终究是不能做到给所有的股东都创造价值。”(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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