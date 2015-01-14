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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 22:46 BJT

美国热股：特斯拉CEO称第四季中国销量意外疲弱，盘初股价急挫

路透1月14日 - 特斯拉 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周二表示，该厂商第四季中国销量“意外疲弱”。

马斯克称，特斯拉计划2025年前将电动车产量“至少增加到每年几百万台”，去年产量为不到4万台。

周三盘初，特斯拉股价急挫7.6%，报188.66美元。(完)
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