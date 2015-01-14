版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 22:43 BJT

美国热股：消息称高盛第四季不得不减记对圣灵银行贷款，盘初股价下挫

路透1月14日 - 消息人士告诉路透，高盛集团 第四季不得不减记贷给陷入困境的葡萄牙圣灵银行(BES) 的贷款，这不仅影响了公司的获利，还降低了部分员工的奖金。

高盛股价周三盘初下挫1.9%，报181.39美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐