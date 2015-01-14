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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 22:14 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差触及两年半新高

路透新加坡1月14日 - 亚洲燃料油较迪拜原油裂解价差周三连续第二
个交易日上升，升至逾两年半新高。原油市场区间波动。
    
    180-cst燃料油裂解价差周三报每桶贴水2.83美元，上日为每桶贴水3
.41美元。
    
    380-cst的1月燃料油互换价格报每吨261美元，周二为每吨258.50美
元。
    
    船用燃料油市场上，据说3-5天内油轮交货的供给吃紧，因此对即期
船货的出价一度达到较油罐提货价升水8美元

    相比之下，交易商称10天交货的供给，其升水仅为2美元左右。
    
    现货市场无成交。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 洪曦/王洋; 审校 王丽鑫)
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