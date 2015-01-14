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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 21:18 BJT

欧洲政经：德国财政部欢迎欧洲法院对欧洲央行购债计划的意见

路透柏林1月14日 - 德国财政部周三称欢迎欧洲法院作出的欧洲央行2012年购债计划未违反欧盟法律的意见，称其与柏林当局的观点一致。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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